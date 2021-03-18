Краснодар, , 22:37 — REGNUM Защитник «Краснодара» Тонни Вильена дал комментарий после поражения своей команды от московского «Динамо» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Краснодар» сегодня, 18 марта, и завершилась победой гостей со счетом 3:2.

«В первом тайме мы очень хорошо начали, контролировали игру, но после удаления соперник стал активно прессинговать, и уже во втором тайме было очень сложно. «Динамо» стало использовать все свои опасные моменты.

В первом тайме я почувствовал дискомфорт в ноге. Какая-то нестабильность. Сначала показалось, что это колено, но потом выяснилось, что это икроножная мышца. В какой-то степени мне повезло», — приводит слова футболиста портал «Спорт-Экспресс».

На данный момент «Краснодар», набрав 34 очка, занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» после победы над «Краснодаром» набрало 39 очков и заняло пятую строчку.