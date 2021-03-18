Санкт-Петербург, , 22:30 — REGNUM Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин дал комментарий после поражения своей команды в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина с московским «Динамо». Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счетом 4:1.

«Второй период сыграли с преимуществом, но пропустили от Сергеева необязательный гол. Хотя у самих в плане атаки все было близко. Мы не забили, а противник использовал свои шансы, поэтому и выиграл.

Почему не было в составе Ткачева? Решили играть именно этим составом. Сейчас будем думать. Может, в следующем матче Ткачев будет играть», — приводит слова Брагина портал «Спорт-Экспресс».

«Динамо» ведет в серии со счетом 1:0.