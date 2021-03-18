Вашингтон, 18 марта, 2021, 22:17 — ИА Регнум. Поведение России «в последние пару месяцев» наводит на мысль, что в ряде сфер Москва и Вашингтон будут находится в конфликте, сообщила 18 марта журналистам замглавы пресс-службы Госдепа Джалина Портер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Герб

Она заявила также, что отношения с Москвой — вызов для Вашингтона, но американское руководство готово в этому. По её словам, Вашингтон заинтересован в стабильности в отношениях.

Портер добавила, что США не намерены отказываться от возможности вести с Россией конструктивный диалог, когда это возможно. Но, несомненно, «будут сферы, элементы отношений, которые являются антагонистическими, мы не станем сторониться этого» — судя по «поведению России в последние пару месяцев».