Тула, , 22:15 — REGNUM В Туле обнаружен припаркованный автомобиль с телами трех человек, сообщает 18 марта пресс-служба управления СКР по Тульской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На месте обнаружения погибших работает следственно-оперативная группа.

Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти людей, опрашиваются очевидцы и свидетели.

Местные СМИ утверждают, что автомобиль был припаркован возле жилого дома на улице Болдина. Внутри машины обнаружены мертвыми две женщины и грудной ребенок.

По предварительной информации, криминальных признаков их смерти пока не выявлено.

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