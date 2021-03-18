Тверь, , 22:11 — REGNUM Подготовка к празднованию 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского началась в Тверской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, 18 марта губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл первое заседание организационного комитета по подготовке к проведению мероприятий, приуроченных к памятной дате. Мероприятия будут проводиться в течение нескольких месяцев 2021 года и охватят Тверь, Калязин, Кашин и ряд других городов Верхневолжья. Главные торжества состоятся 8 июня. Как ожидается, событие привлечёт в Тверской регион паломников со всей России.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«Верхневолжье — это территория, которая имеет огромное культурное и историческое значение. Калязин, Кашин и другие города Тверской области, — это не просто исторические центры в прошлом, это хранители великого наследия», — отметил Игорь Руденя.

На заседании обсуждался план проведения культурно-массовых мероприятий, куда вошли выставки, концерты, художественные конкурсы. Глава региона поручил дополнить его содержательными событиями, популяризирующими в масштабах страны духовное наследие святого Макария Калязинского и древней тверской земли. Также губернатор поручил предусмотреть просветительские мероприятия для подрастающего поколения. Одним из главных событий празднования станет XXII Волжский крестный ход, который в этом году будет посвящён обретению мощей святого преподобного Макария Калязинского.

Губернатор дал поручение в рамках подготовки к мероприятиям решить вопросы ремонта и благоустройства объектов и территорий, где состоятся торжества, привести в нормативное состояние подъездов к местам проведения мероприятий.

Также обсуждались вопросы безопасности при проведении массовых мероприятий, вопросы организации медицинского обслуживания участников торжеств, подготовки волонтеров и размещению паломников.

Преподобный Макарий Калязинский родился в селе Грибково (Кожино) близ города Кашина. Сначала постригся в иноки в Николаевском Клобуковском монастыре. Но позже оставил городскую обитель и вместе с семью иноками основал уединенную пустынь под Кашином между двумя озерами вблизи Волги. Там был воздвигнут храм во Имя Пресвятой Троицы, игуменом стал Макарий Калязинский. Преставился преподобный 30 марта (17 марта по старому стилю)1483 года. Обретение мощей преподобного Макария Калязинского произошло 8 июня (26 мая по старому стилю) 1521 года. На Московском Соборе 1547 года Макарий Калязинский причислен к лику святых.

«Макария Калязинского можно поставить в один ряд с Михаилом Тверским, Анной Кашинской и другими святыми. В своё время он прославился и как целитель, и как пророк, как подвижник. И это отмечали не только простые люди, которые приходили за помощью в монастырь, но и выдающиеся церковные деятели», — рассказала декан исторического факультета Тверского госуниверситета Татьяна Леонтьева.