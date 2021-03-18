Москва, , 21:55 — REGNUM Для Вооруженных сил России планируется разработать бронированный тягач нового поколения на замену МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный), который эксплуатируется военными почти 60 лет, сообщает 18 марта «Интерфакс» со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

Этот вопрос обсуждался на выездном совещании под руководством замминистра обороны РФ Алексея Криворучко.

«Вопросы развития концепции по производству дизельных двигателей многоцелевого назначения и создание транспортера нового поколения на замену транспортера МТ-ЛБ», — уточняет агентство.

Совещание проходило в 21-м Научно-исследовательском испытательном институте военной автомобильной техники с участием представителей Сухопутных войск, ВДВ и предприятий военно-промышленного комплекса.

Среди ведущихся на данный момент инновационных исследований наибольший интерес вызвали проекты, разрабатываемые для оснащения подразделений ВС РФ в Арктике, многоцелевые автомобили, специальные и защищенные автомашины.

В частности, Криворучко были продемонстрированы снегоболотоходная техника, мотовездеход с колесной формулой 6×6 с электрической трансмиссией, семейство автомобилей «Мустанг» и «Торнадо-У», специальный транспорт типа «багги», бронированные автомобили «Горец-М», «Тайфун-К» и «Тайфун-У».

В ходе совещания были обсуждались опытно-конструкторские работы по бронеавтомобилям «Атлет», «Стрела», «Тайфун-У», а также процесс разработки ремонтно-эвакуционной машины «Эвакуатор-ГМ» и бронетранспортера «Гусеница» на базе двухзвенного тягача арктического типа.

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