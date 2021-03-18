Москва, , 21:54 — REGNUM Сегодня, 18 марта, московский «Спартак» принял на своем поле «Урал» в рамках 23-го тура чемпионата Российской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Открытие-Арена» и завершилась победой хозяев с разгромным счетом 5:1.

В составе «Спартака» по два мяча забили Йордан Ларссон и Александр Соболева, также голом отличился вернувшийся из «Аякса» Квинси Промес. Единственный мяч «Урала» на свой счет записал Эрик Бикфали, реализовавший 11-метровый удар.

Таким образом, «красно-белые» продлили победную серию до трех матчей. За этот промежуток они забили 13 мячей и пропустили 3.

На данный момент «Спартак» занимает второе место в чемпионате, набрав 44 очка в 23 турах. «Урал» идет на 12-й строчке с 26 баллами.