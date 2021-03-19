Никосия, , 09:39 — REGNUM Кипр и Италия с 19 марта продолжат вакцинацию своих жителей от COVID-19 препаратом британско-шведской фармкомпании AstraZeneca. Решение принято в связи с тем, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) настояло, что «преимущества вакцины перевешивают все риски». Об этом сообщает CNN.

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«В связи с отчетом EMA о том, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают ее риски, и рекомендацией продолжать вакцинацию, министерство здравоохранения сообщает, что завтра, 19 марта 2021 года, продолжится вакцинация препаратом AstraZeneca», — сообщается в заявлении правительства Кипра.

Итальянское агентство по лекарственным препаратам (Aifa) считает, «что причины, по которым правительство приостановило вакцинацию препаратом AstraZeneca, более не являются вескими».

Как передавало ИА REGNUM, ранее целый ряд стран Евросоюза приостановил использование вакцины от COVID-19 производства британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета из-за опасений, что её применение может быть причиной возникновения тромбов.