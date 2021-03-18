18 марта 2021 | Время чтения 6 мин

«Sero molunt deorum molae, molunt autem tenuiter» (Мельницы богов мелют медленно, но старательно). Эта метафора римского скептика Секста Эмпирика невольно всплывает в памяти при взгляде на действия Пекина в отношении Крымского полуострова и Украины. В них есть все – от китайского терпения до китайской мести.

Андрей Ганжа, , 22:53 — REGNUM Китай никогда не давал откровенных, однозначных и к чему-то обязывающих оценок украинским событиям последних семи лет. С одной стороны, он регулярно и дипломатично отписывался: «Китай входит в число первых стран, признавших независимость Украины и установивших дипломатические отношения с ней. Китай уважает государственный суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, уважает выбранный вашим народом путь развития в соответствии с особенностями своей страны» (поздравление Си Цзиньпина ко Дню независимости Украины в 2016 году). И постоянно подтверждал свою приверженность принципу территориальной целостности Украины. Но по-другому он и не мог. У Пекина с головой хватает своих внутренних проблем с Уйгурией, Тайванем и Гонконгом, структурно чем-то похожими на киевские проблемы с Донбассом и Крымом. Только в куда более light-варианте. И, в отличие от «коллективного Запада, китайцев в широком использовании принципа «двойных стандартов» упрекнуть достаточно сложно.

Китайский дракон Иван Шилов © ИА REGNUM

Но это для «внутреннего потребления». Но вот движения Пекина на высоком внешнеполитическом поле, в Организации Объединенных Наций, не могут не вызывать уныния в широких массах украинской дипломатии.

Резолюция 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН, 27 марта 2014 года, «Территориальная целостность Украины»: Китай воздержался.

Резолюция 71/205, 19 декабря 2016 г., «Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)»: Китай против.

Резолюция 72/190, 19 декабря 2017 г., «Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина»: Китай против.

Резолюция 73/194, 17 декабря 2018 г., «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя, Украина, а также частей Черного и Азовского морей»: Китай воздержался.

Резолюция 73/263, 22 декабря 2018 г., «Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина»: Китай против.

Резолюция 74/17, 9 декабря 2019 г., «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя, Украина, а также частей Черного и Азовского морей»: Китай против.

Резолюция 75/29, 7 декабря 2020 г., «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя, Украина, а также частей Черного и Азовского морей»: Китай против.

«Противные» китайские голосования несложно увязать с эпопеей «Мотор Сичи», основного интереса Пекина среди экономических активов Украины. Борьба китайской стороны за контроль над ним длится уже шестой год, а с 2017-го приобрела характер «бизнес-войны» между Пекином и Вашингтоном, с привлечением орудий такого калибра, как экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон (визит в августе 2019 года). Можно предположить, что все эти годы Пекин делал Киеву завуалированные, но откровенные намеки о возможных последствиях «непонимания» китайских интересов в украинском производстве двигателей.

Но не в коня корм. Новая ЗЕвласть тоже не прониклась заботами Пекина и 28 января 2021 года ввела санкции против трех физических и четырех юридических китайских лиц, а также силовым способом сорвала собрание акционеров «Мотор Сич», где почти 80% акций принадлежат уже китайскому бизнесу (31 января 2021 года).

Реакция Китая была уравновешенной и последовательной. Сначала заявление спикера министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбиня о том, что Китай выступает против любого правительства, которое вводит санкции в отношении их компаний. Потом конфиденциальная нота в адрес МИД Украины, с предупреждением о возможности ограничения товарооборота за счет продукции украинской металлургии и агропрома. Потом иск авиакомпании China Tianjiao Airlines в Международный суд с требованием выплаты Украиной 3,5 миллиарда долларов США в качестве заранее оцененного ущерба. И очень демонстративное увеличение иска на 100 миллионов за счет расширения списка истцов «путём включения ещё нескольких китайских акционеров, которые также понесли значительные убытки вследствие действий Украины в нарушение её международных обязательств».

И, наконец, откровенное втирание соли в рану… 15 марта на территории Крыма высадился «китайский десант»: группа чиновников и бизнесменов. Состав не самый представительный: заместитель руководителя Ассоциации российско-китайской дружбы Чэнь Шаньвэнь, генеральный директор пекинской экспортно-импортной торговой компании «Кай Шэн» Чжао Кай и председатель совета директоров ОАО «ХаоЛан» Чэнь Юн. Но больше и не надо.

Внешне это выглядит как месть: китайцы с наслаждением бьют «по больному», зная о нервном отношении Киева к любым нарушениям изоляции аннексированного полуострова. Тем более что этот удар уже не первый. По данным Крымской таможни, Китай в 2020 году стал одним из крупнейших партнеров Крыма в плане импорта наряду с Турцией, Италией и Сербией. Месть тем более сладка, что и украино-тайваньские отношения не раз раздражали китайцев: вряд ли в Пекине забыли, что вице-президент (1994−2000 годы) Тайваня Льен Чан в свое время посетил Украину и получил почетную докторскую степень Киевского университета.

Но главное, по-моему, в другом. Крым здесь не цель, а средство. Спикер МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что «китайские компании поддерживают контакты с Крымом и могут взаимодействовать с ним в коммерческой сфере». Возникает вопрос: а как же санкции? Реакция мидовского спикера на этот вопрос, возможно, и является основным китайским «ударом» в этой истории: «Китайские компании поддерживают контакты с Крымом и сотрудничают с ним в соответствии с принципами рынка. Нельзя политизировать это взаимодействие в коммерческой сфере».

Если этот тезис хотя бы в какой-то мере отражает государственную позицию, то значит, речь идет уже не о Крыме или Украине. И даже не о компании «Мотор Сич». Китай стоически перенес жестокие атаки президента Трампа в «тарифной войне», с азиатским терпением выжидал момент ослабления США и планетарных торговых связей, но теперь — во всяком случае, на то похоже — начинает кампанию противодействия самому «принципу санкций» как основному внешнеполитическому средству доминирования интересов США. И политическая идея «Санкциям — нет!» может заинтересовать многих.

И в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где Пекин начинает долгую «игру ВРЭП» (Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство), которое он имеет все шансы взять под контроль. Потому что «Санкциям — нет» — это нож у горла другой «священной коровы» США и «коллективного Запада», принципа неприкосновенности интеллектуальной собственности. Что может очень прийтись по душе тем странам ВРЭП, которым достается очень малая лепта от доходов иностранных высокотехнологичных предприятий, локализованных на их территории.

Верными сторонниками Пекина станут подсанкционные страны, находящиеся в вечном кризисе, но обладающие неимоверным опытом выживания во враждебном окружении — Венесуэла, Куба, Йемен.

Ну и уж, конечно, «друзьями до гроба» (во всяком случае — в обозримом политическом будущем») останутся «подсанкционная» ядерная триада России и «подсанкционные» нефтяные поля Ирана. С вечно хулиганствующей КНДР.

Ради таких сияющих целей Пекин может и на Украине потренироваться. После провала «аграрного кредита» Януковичу и грядущей национализации «Мотор Сичи» Китай на Украине мало что держит. Кроме желания побаловать себя таким изысканным блюдом, как хорошо охлажденная месть.