Краснодар, , 21:48 — REGNUM Сегодня, 18 марта, «Краснодар» принял на своем поле московское «Динамо» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась победой гостей со счетом 3:2.

В первом тайме хозяевам удалось отличиться двумя безответными голами, благодаря точным ударам Тонн Вильены и Юрия Газинского. Но во втором тайме «Динамо» переняло инициативу в свои руки, отличившись трижды. Один гол забил Даниил Фомин и дублем отметился Константин Тюкавин.

Таким образом, команда Мурада Мусаева после зимней паузы потерпела пять поражений и по разу сыграла вничью и выиграла. За это время «Краснодар» вылетел из розыгрышей Кубка России и Лиги Европы.