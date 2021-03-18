Киев, , 21:41 — REGNUM Комитет Верховной рады Украины по вопросам здоровья нации и медицинской помощи рекомендует парламенту принять закон, которым производителей вакцин или владельца регистрационного удостоверенияосвободят от гражданской ответственностиза любые последствия прививок.

Соответствующее решение комитет принял 18 марта, сообщает информационное управление аппарата Рады.

Как отмечается в пояснительной записке, закон освобождает производителей от ответственности за последствия применения вакцин и иммунобиологических препаратов от COVID-19, зарегистрированных под обязательство для экстренного медицинского применения.

Кроме того, медицинские работники освобождаются от ответственности за возможные последствия, если применение вакцин или других иммунобиологических препаратов происходило в соответствии с утвержденной инструкцией.

Согласно данной инициативе, в случае наступления негативных последствий государство может обеспечить компенсационные выплаты в порядке, установленном правительством.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит никаких оснований для ограничений использования вакцины от коронавируса CoviShield (индийская «реплика» AstraZeneca), мотивировав это тем, что из 90 тысяч привитых на Украине ни одного летального случая и сам он после этой прививки чувствует себя хорошо.