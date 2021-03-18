Нью-Йорк, США, , 21:31 — REGNUM Официальный сайт Национальной хоккейной лиги провел предварительный опрос среди 17 авторов портала для определения главных кандидатов на приз лучшему голкиперу сезона — «Везину Трофи» — по итогам первой половины регулярного чемпионата.

Первое место в голосовании занял российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, набравший по итогам голосования 78 баллов, что является эквивалентом десятью первым местам, на которое его поставили журналисты NHL.com.

Вторым в рейтинге идет голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри — он заработал 73 балла, благодаря семью первым местам от журналистов.

Третьим в списке стал вратарь «Айлендерс» Семен Варламов, набравший 49 баллов.

В текущем сезоне Василевский принял участие в 22 матчах чемпионата и одержал в них 18 побед, в среднем пропуская 1,9 шайбы за игру и отражая 93,3% бросков по своим воротам.