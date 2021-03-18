Киев, , 21:29 — REGNUM Украина «высоко ценит» инициативу сенаторов США относительно помощи в сфере безопасности и стратегической поддержки, говорится в заявлении офиса президента Зеленского, обнародованном вечером 18 марта.

В заявлении отмечается, что сенаторы, которые хотят помочь Украине, представляют как демократическую, так и республиканскую партии.

Также у Зеленского подчеркивают, что США является стратегическим партнером Украины, поэтому в Киеве «всегда рады» возможности для укрепления украинской-американских отношений и углубления сотрудничества, в частности в секторе национальной безопасности.

Отмечается, что возможное предоставление дополнительного финансирования оборонной сферы Украины поможет улучшить подготовку, вооружение и материально-техническое обеспечение военных и ускорит переход украинской армии на стандарты НАТО.

ИА REGNUM отмечает, что согласно открытой информации, в проекте закона речь идет о создании правовых основ предоставления Украине военной финансовой помощи в размере до 300 млн долларов ежегодно, в том числе — предоставления летальной военной помощи. Предполагается, что Пентагон и Госдепартамент должны подготовить доклад о потребностях в наращивании потенциала Вооруженных сил Украины и план предоставления помощи стране в сфере безопасности. Также авторы законопроекта предлагают ускорить передачу Украине «избыточных средств оборонного назначения».

Кроме того, один из ключевых пунктов документа — назначение нового спецпредставителя Вашингтона по Украине, который главным образом сосредоточится на процессе урегулирования в Донбассе.