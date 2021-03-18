Нью-Йорк, США, 18 марта, 2021, 21:28 — ИА Регнум. Природные катаклизмы, климатические изменения, проблемы сельского хозяйства и негативные последствия пандемии коронавируса грозят населению Земли беспрецедентным голодом, сообщается в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, опубликованном 18 марта.

Уильям Блейк. Голодающая женщина с двумя детьми. Иллюстрации для книги Мэри Уолстонкрафт «Оригинальные рассказы из действительности». 1791

По мнению организации, особенно пострадают страны к югу от Сахары и в Северной Африке, страны Латинской Америки и Азии, а также малые островные государства Карибского бассейна.

В ООН утверждают, что продовольственная угроза такого уровня наблюдается впервые в истории и может сохраняться несколько десятилетий.

Основными причинами снижения урожайности, отмечается в докладе, стали засухи, наводнения, лесные пожары, бури, а также болезни сельскохозяйственных культур.