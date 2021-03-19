Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Видеохостинг YouTube начал развертывание нового функционала для съёмки коротких видео YouTube Shorts, который должен составить конкуренцию китайскому сервису TikTok. Об этом 18 марта сообщает Reuters.

Известно, что бета-версия сервиса Shorts станет полностью доступна в США в течение следующих нескольких недель.

Напомним, что ранее сервис тестировался на территории Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, максимальная продолжительность видеороликов в сервисе Shorts будет составлять 15 секунд. При этом новые инструменты позволят изменять скорость записанного видео, накладывать музыку на видеоряд, объединять несколько роликов в один.