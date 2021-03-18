Мурманск планируют сделать глобальной столицей Севера
Мурманск, 18 марта, 2021, 21:26 — ИА Регнум. Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Мурманской области обсудили сегодня, 18 марта, в столице Заполярья перспективы развития региона. В частности, речь шла об имиджевом статусе Мурманска.
Про словам министра, большие перспективы региону открывает создание центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) «Новатэк-Мурманск» в Белокаменке.
В свою очередь, Андрей Чибис особо отметил социальную значимость проекта ЦСКМС для региона.
Справка:
Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) является частью единого проекта «Арктик СПГ 2» компании «Новатэк», успешная реализация которого позволит увеличить долю российского СПГ на мировом рынке до 15% к 2025 году. Создаваемый центр не имеет аналогов не только в Российской Федерации, но и в мире. ООО «Новатэк-Мурманск» является якорным инвестором и первым резидентом территории опережающего развития «Столица Арктики», а инвестиционный проект ЦСКМС — стратегическим инвестиционным проектом Мурманской области.