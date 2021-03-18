Мурманск, 18 марта, 2021, 21:26 — ИА Регнум. Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Мурманской области обсудили сегодня, 18 марта, в столице Заполярья перспективы развития региона. В частности, речь шла об имиджевом статусе Мурманска.

Tom Thiel Мурманский порт

Про словам министра, большие перспективы региону открывает создание центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) «Новатэк-Мурманск» в Белокаменке.

«Масштаб проекта поражает воображение […] Мы с Андреем Владимировичем (губернатор Мурманской области — ред.) как раз обсуждаем, как сделать Мурманск глобальной столицей Севера, а не просто Русской Арктики. И как раз вот этот промышленный подвиг, который здесь происходит, является главным ответом на вопрос, как этого достичь. Мы будем поддерживать этот проект всеми ресурсами и возможностями правительства Российской Федерации», — заявил Чекунков.

В свою очередь, Андрей Чибис особо отметил социальную значимость проекта ЦСКМС для региона.

«Этот проект, с одной стороны, уже сейчас приносит нам дополнительные налоги в наш бюджет, и эти деньги мы тратим на дороги, медицину и благоустройство», — подчеркнул губернатор.

Справка:

Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) является частью единого проекта «Арктик СПГ 2» компании «Новатэк», успешная реализация которого позволит увеличить долю российского СПГ на мировом рынке до 15% к 2025 году. Создаваемый центр не имеет аналогов не только в Российской Федерации, но и в мире. ООО «Новатэк-Мурманск» является якорным инвестором и первым резидентом территории опережающего развития «Столица Арктики», а инвестиционный проект ЦСКМС — стратегическим инвестиционным проектом Мурманской области.