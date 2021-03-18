Феодосия, Крым, , 21:15 — REGNUM Командующий Воздушно-десантными войсками ВС России Андрей Сердюков проинспектировал обустройство новой воинской части в Крыму, сообщает 18 марта департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Уточняется, что генерал-полковник Сердюков посетил расположение отдельного десантно-штурмового батальона на юго-восточном побережье Крыма.

«Командующий ВДВ генерал-полковник Сердюков прибыл в Феодосию, где проинспектировал ход обустройства объектов капитального строительства отдельного десантно-штурмового батальона Новороссийского соединения, дислоцированного в приморском городе», — указано в сообщении военного ведомства.

Андрей Сердюков проверил инфраструктуру строящегося военного городка, ознакомился с ходом работ по его обустройству, а также встретился с подрядчиками, обеспечивающими этот объект.

Читайте ранее в этом сюжете: Шаг в вечность. Пять лет назад совершил свой подвиг Александр Прохоренко