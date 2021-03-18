Париж, , 21:07 — REGNUM Рассмотрение судебного дела бывшего президента Франции Николя Саркози, обвиняемого в чрезмерных расходах на свою президентскую кампании 2012 года, было перенесено из-за болезни одного из участников слушания. Об этом 18 марта сообщает Le Monde.

17 марта в парижском суде должен был начаться процесс против бывшего президента Франции Николя Саркози, который обвиняется в чрезмерных расходах на президентскую кампанию 2012 года. Однако судебное разбирательство было отложено, так как Жером Лаврилье бывший заместитель директора кампании Николя Саркози в 2012 году, подал заявление о переносе слушанья, поскольку его адвокат был госпитализирован из-за COVID-19. Судебное разбирательство, слушание которого должно длиться месяц, перенесено на май.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саркози получил срок за коррупцию.