Москва, , 21:02 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил президенту США Джозефу Байдену приехать на лечение в Грозный на фоне очевидного бессилия американской медицины.

Об этом Рамзан Кадыров написал 18 марта в своем Telegram-канале.

Кроме того, глава Чечни пообещал постараться над восстановлением памяти Байдена.

«Однозначно, что Байдену лечиться надо, а не управлять страной… Байден хоть и был включен в мой санкционный список, но учитывая, что американская медицина бессильна перед его недугом, приглашаю президента США к нам в Грозный. Мы вылечим Джо Байдена или как минимум постараемся ему восстановить память», — написал Кадыров.

При этом он отметил, что Байден, который «находится по горло в крови», «опасен для всего человечества».

«И на этом фоне он судит Россию и критикует Владимира Путина. Заметьте, лидер страны, которая только с конца 20-го века является виновником масштабных войн в десятках стран, включая, Ирак, Сирию, Ливию, Афганистан, Сомали, Гаити, Йемен, сегодня имеет наглость называть Президента России убийцей. Ведь сам Байден находится по горло в крови. Он продолжает политику, которая несет смерть и страдания миллионам людям. Вместе с тем Байден называет убийцей человека, сделавшего все необходимое, чтобы остановить кровопролитие в регионах, в которых именно Америка устроила настоящий террор», — подчеркнул Рамзан Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта президент России Владимир Путин в ответ на хамские заявления президента США предложил Байдену провести переговоры в открытом онлайн-режиме, не откладывая этот разговор «в долгий ящик».

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