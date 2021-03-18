Вашингтон, , 21:00 — REGNUM Президент США Джо Байден очень занят, говорить с президентом России Владимиром Путиным он не планирует, сообщила 18 марта журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Отвечая на вопрос о том, примет ли Байден предложение Путина провести разговор в прямом эфире, Псаки сказала, что беседа двух лидеров уже была раньше, к тому же президент США поговорил ещё не со всеми лидерами других стран.

ИА REGNUM) и очень занят». Псаки «И мы общались с российскими лидерами, членами правительства на всех уровнях, но мне нечего сказать о будущих встречах. Президент будет в Джорджии завтра (19 марта — прим.) и очень занят».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин, узнав, что Байден назвал его в одном из интервью «убийцей», пригласил американского коллегу к разговору в прямом эфире — причём это можно было бы сделать завтра, 19 марта, или 22 марта, или «в любое, удобное для американской стороны время».

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