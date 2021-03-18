Киев, , 20:58 — REGNUM Васильковский городской районный суд Киевской области оправдал экс-депутата Рады и бывшего главу администрации президента Украины Сергея Пашинского по делу о ранении гражданина Вячеслава Химикуса в 2016 году.

Об этом украинские СМИ сообщили вечером 18 марта.

Как отмечается в публикациях, суд пришел к выводу, что обвинение не доказало виновность Пашинского. Сам политик после решения суда заявил, что полностью оправдан. Он отметил, что делу дали ход в 2019 году исключительно потому, что на тот момент генпрокурор страны Руслан Рябошапка должен был «показать свою псевдоборьбу с коррупцией».

Вместе с тем, защита напоминает, что прокуратура ещё может подать апелляцию на это решение.

ИА REGNUM напоминает, что 9 марта стало известно, что гражданин Украины Вячеслав Химикусотозвал свой иск против Сергея Пашинскогопо делу о нападении с применением оружия. Как заявили адвокаты, Химикус принял решение отозвать свой иск, поскольку ему была выплачена компенсация, а также потому, что он «простил» Пашинского и хочет оставить «этот кошмар» позади. Тогда отмечалось, что дальнейшее рассмотрение уголовного дела в отношении Пашинского продолжится, но уже без участия потерпевшего.

Речь идет об инциденте, который случился 31 декабря 2016 года в Киевской области, когда при неясных обстоятельствах в ходе конфликта Пашинский выстрелили Химикусу в ногу.