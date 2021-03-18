Женева, Швейцария, , 20:57 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 511 453 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 120 915 219 человек. Такие данные приводит 18 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончался ещё 9171 пациент с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 674 078.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 406 980 выявленных случаях инфицирования и 7492 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.