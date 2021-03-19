Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Посол США в РФ Джон Салливан продолжает работать, потому что Белый дом уверен, что дипломатия необходима. Об этом 18 марта заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Посол Салливан останется в Москве и продолжит вести переговоры с россиянами. Мы придерживаемся мнения, что дипломатия всегда должна быть первым шагом во всех отношениях, даже с нашими соперниками», — сообщила Псаки.

«Необходимо продолжить искать точки пересечения, которые стану основой для совместной работы У нас есть области взаимного интереса», — добавила пресс-секретарь. В качестве примеров была приведена иранская ядерная проблема и тема контроля над вооружениями.

Как сообащло ИА REGNUM, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов был приглашен 17 марта в Москву для консультаций.