Лондон, , 20:39 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 6303 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 95 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 18 марта правительство Соединённого Королевства.

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в стране выявлено уже 4 280 882 носителя коронавирусной инфекции, 125 926 случаев заболевания привели к летальному исходу пациента.

Напомним, днём ранее британские власти сообщали о 5758 новых случаях заражения и 141 умершем пациенте с COVID-19 за сутки.