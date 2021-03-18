Турин, Италия, , 20:39 — REGNUM В североитальянском регионе Пьемонт (Турин) в четверг, 18 марта, был впервые выявлен британский штамм коронавируса у кота.

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У животного были симптомы вируса, тесты подтвердили его наличие. Хозяева кота ушли на самоизоляцию. При этом эксперты подчеркивают, что от животных людям вирус не передается.

По данным на 18 марта, в Италии умерли 103 855 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 423 (днем ранее — на 431). Число подтвержденных носителей выросло на 24 935 (днем ранее — на 23 059). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 306 711 — 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 547 510 человек — на 8502 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 2 225 652 человека (за день этот показатель вырос на 76 310), что составляет 3,70% населения Италии.