Брюссель, , 20:49 — REGNUM Использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) в образовании, культуре и аудиовизуальном секторе может повлиять на «основу прав и ценностей нашего общества», — говорится в резолюции Комитета по культуре и образованию Европейского парламента, принятой 25 голосами «за», и четырьмя воздержавшимися. Об этом 18 марта 2021 года сообщает портал EUREPORTER.

Европарламент призывает к регулированию всех технологий ИИ таким образом, чтобы обеспечить отсутствие дискриминации, гендерное равенство, плюрализм, а также культурное и языковое разнообразие.

Для того, чтобы алгоритмы, особенно в приложениях, содержащих потоковую передачу видео и музыки, не оказывали негативного воздействия на культурное и языковое разнообразие ЕС, депутаты Европарламента просят разработать конкретные индикаторы для измерения такого разнообразия и обеспечения продвижения европейских произведений.

Еврокомиссия должна установить четкие этические рамки использования технологий ИИ в СМИ на территории ЕС, чтобы люди имели доступ к разнообразному в культурном и языковом отношении контенту. Они добавляют, что такая структура должна также исключать неправомерное использование ИИ для распространения фейковых новостей и дезинформации.

Депутаты Европарламента настаивают на том, что при обучении ИИ следует избегать использования предвзятых данных, отражающих уже существующее гендерное неравенство или дискриминацию. Вместо этого с помощью всех заинтересованных сторон и гражданского общества необходимо разработать всеобъемлющие и этические наборы данных, которые будут использоваться в процессе глубокого обучения ИИ.

«Мы десятилетиями боролись за установление наших ценностей инклюзивности, недискриминации, многообразия языка и культуры. Эти ценности наши граждане рассматривают как неотъемлемую часть европейской идентичности. Эти ценности также необходимо отразить и в онлайн-мире, где алгоритмы и приложения ИИ используются всё чаще и чаще. Разработка качественных и инклюзивных систем данных для использования в глубоком обучении ИИ жизненно важна, как и четкая этическая основа для обеспечения доступа к культурному и лингвистически разнообразному контенту», — заявила после голосования депутат Сабина Верхейен.

Депутаты Европарламента, наконец, подчеркивают, что учителя и педагоги, всегда должны иметь возможность корректировать решения, принимаемые ИИ, например, итоговую оценку учащихся. В то же время они подчеркивают необходимость подготовки учителей и предупреждают, что их никогда нельзя заменять технологиями ИИ, особенно в дошкольном образовании.

Полный состав палаты представителей должен проголосовать за резолюцию, предположительно, в апреле 2021 года. Ожидается, что Комиссия предложит законодательную основу для «надежного ИИ» в апреле 2021 года, которая станет дополнением «Белой книги по искусственному интеллекту».

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