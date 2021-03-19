Вашингтон, , 08:25 — REGNUM Администрация США обращается к компаниям, участвующим в строительстве газопровода «Северный поток — 2», с требованием немедленно остановить работу. Об этом 18 марта заявил на брифинге госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Госдепартамент вновь предупреждает, что США могут ввести санкции в отношении любой компании, участвующей в строительстве трубопровода «Северный поток — 2». Компании должны немедленно прекратить работу над трубопроводом», — сообщатся в письменном заявлении Блинкена.

Отмечено, что госдеп следит за достройкой газопровода и оценивает информацию относительно участвующих в нем компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. Решение Вашингтона обложить новыми санкциями строительство «Северного потока — 2» вызвало сожаление у властей Германии.

Ранее в Кремле заявили, что «Северный поток — 2» продолжит сталкиваться «с грубым незаконным давлением со стороны США», в то время как Москва предпринимает шаги для последовательного завершения проекта.