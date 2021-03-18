Бергамо, Италия, , 20:33 — REGNUM Премьер-министр Италии Марио Драги и мэр Бергамо Джорджо Гори в четверг, 18 марта, приняли участие в траурной церемонии памяти жертв коронавируса.

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Во вновь разбитом в Бергамо Лесу Памяти были высажены первые сто деревьев — по числу тысяч жертв коронавируса в стране.

День памяти жертв коронавируса отмечается в Италии 18 марта. Именно в этот день в 2020 году армия в Бергамо впервые использовала военную технику для вывоза тел погибших — к тому времени закончились как места в моргах, так и доступный медицинский транспорт. В марте 2020 года уровень смертности в Бергамо вырос в 5,5 раз.

По данным на 18 марта, в Италии умерли 103 855 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 423 (днем ранее — на 431). Число подтвержденных носителей выросло на 24 935 (днем ранее — на 23 059). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 306 711 — 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 547 510 человек — на 8502 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 2 225 652 человека (за день этот показатель вырос на 76 310), что составляет 3,70% населения Италии.