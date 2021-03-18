Ярославль, , 20:32 — REGNUM Пресс-служба ярославского «Локомотива» 18 марта поделилась информацией о текущем статусе нападающего Павла Красковского, который получил повреждение в минувшего матче серии Кубка Гагарина против ЦСКА.

Напомним, что Красковский, проведя два полноценных периода против ЦСКА, не смог присоединиться к команде в третьем периоде из-за травмы. Вторая встречи серии состоится 19 марта.

«Красковский с командой готовится ко второй игре серии. Решение по его участию в матче тренеры примут завтра», — написала пресс-служба «Локомотива» в твиттере.