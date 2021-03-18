Ярославль, 18 марта, 2021, 20:32 — ИА Регнум. Пресс-служба ярославского «Локомотива» 18 марта поделилась информацией о текущем состоянии здоровья нападающего Павла Красковского, который получил повреждение 17 марта в первом матче матче полуфинальной серии Западной конференции Кубка Гагарина против ЦСКА.

Павел Красковский

Напомним, что Красковский, проведя один полноценный период против ЦСКА, во второй двадцатиминутке провел всего четыре смены, а потом выбыл из-за травмы. Вторая встреча полуфинальной серии «Локомотива» и ЦСКА состоится 19 марта.

«Красковский с командой готовится ко второй игре серии. Решение по его участию в матче тренеры примут завтра», (19 марта — ИА REGNUM), — сообщает пресс-служба «Локомотива».

Следующий матч ЦСКА и «Локомотива» пройдет 19 марта и начнется в 19.30 на «ЦСКА Арене». По итогам первой игры «Локомотив» ведет в серии со счетом 1:0.