, 08:53 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 8. Данная информация была опубликована 18 марта на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 13 236 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 738 537 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 6 467 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 883 561 человек, вторую — 371 803 человека.

По состоянию на 18 марта, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 264 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 5 707 пациентов.