Киев, , 20:25 — REGNUM В сенате США предложили новой администрации Джо Байдена рассмотреть акт о партнерстве в области безопасности Украины, который предполагает назначение нового спецпредставителя Вашингтона в этой стране.

Об этом 18 марта сообщает пресс-служба комитета по иностранным делам сената США, информацию также цитируют центральные украинские СМИ.

Согласно документу, предполагается, что спецпредставитель США в Киеве может быть «связующим звеном» в вопросе переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, в частности, в нормандском формате, а также он способствовал бы диалогу между странами в регионе Черного моря.

Пресс-служба приводит цитату сенатора Криса Мерфи, который отмечает, что такая инициатива помогает сохранить стратегическое партнерство с Украиной, одновременно продвигая интересы национальной безопасности США.

ИА REGNUM напоминает, что при президентстве Петра Порошенко должность спецпредставителя Вашингтона по Украине занимал Курт Волкер, который был весьма активен на этом направлении, но ушел в отставку в сентябре 2019 года, когда Украина оказалась вовлечена в предвыборную кампанию в США.

Волкер до сих пор сохраняет активность в украинской повестке и именно с его призыва в феврале началась масштабная компания в поддержку организации телефонного разговора президентаДжо Байденас Владимиром Зеленским.