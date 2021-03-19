Вашингтон, , 09:43 — REGNUM США имеют в запасе 7 млн доз вакцины AstraZeneca против коронавируса COVID-19 и президент Джо Байден работает над тем, чтобы отправить 2.5 млн доз в Мексику и еще 1.5 млн в Канаду. Об этом 18 марта сообщает CNN со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

Байден может официально сообщить о соглашении на поставки уже 19 марта. Если США, Канада и Мексика все же договорятся, то это станет первым случаем, когда США поделились вакцинами.

Как передавало ИА REGNUM, ранее целый ряд стран Евросоюза приостановил использование вакцины от COVID-19 производства британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета из-за опасений, что её применение может быть причиной возникновения тромбов.