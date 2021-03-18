Сыктывкар, 18 марта 2021, 20:22 — REGNUM Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1, осуществляющее пассажирские перевозки в столице Коми, отказалось участвовать в очередном аукционе на заключение муниципального контракта. Как пишет БНК, причиной отказала стало финансовое положение перевозчика.
О невозможности участия в аукционах САТП№1 уведомило местную администрацию еще в феврале — из-за пандемии доходы предприятия резко сократились. Для продолжения деятельности руководство САТП№1 настаивает на десятикратном увеличении объемов финансирования. Власти города ищут пути решения проблемы.
Как сообщало ИА REGNUM, о своем бедственном положении заявили также перевозчики Ростова-на-Дону.