Сыктывкар, , 20:22 — REGNUM Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1, осуществляющее пассажирские перевозки в столице Коми, отказалось участвовать в очередном аукционе на заключение муниципального контракта. Как пишет БНК, причиной отказала стало финансовое положение перевозчика.

О невозможности участия в аукционах САТП№1 уведомило местную администрацию еще в феврале — из-за пандемии доходы предприятия резко сократились. Для продолжения деятельности руководство САТП№1 настаивает на десятикратном увеличении объемов финансирования. Власти города ищут пути решения проблемы.

«Наша задача — обеспечить стабильное транспортное обслуживание горожан, чтобы каждый мог вовремя и без проблем доехать на автобусе на работу, домой и по делам. Никакие сложности перевозчиков не должны отражаться на работе городского транспорта. Для этого мы ищем все возможные варианты решения возникающих вопросов со всеми заинтересованными сторонами», — отметила мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова.

Как сообщало ИА REGNUM, о своем бедственном положении заявили также перевозчики Ростова-на-Дону.