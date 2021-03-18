Флоренция, Италия, , 20:19 — REGNUM Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, по данным портала Fantacalcio.net от 18 марта, может не принять участие в следующем матче команды против «Милана».

Россиянин продолжает восстановление от травмы, которую получил в рамках матча 25-го тура против «Ромы». Сегодня он занимался индивидуально из-за чего его заявка на матч 28-го тура против «Милана» остается под вопросом.

Ранее Кокорин пропустил матчи с «Пармой» и «Беневенто».

В текущем сезоне Александр принял участие в трех матчах за «Фиорентину» и не отличился результативными действиями.