Киев, , 20:12 — REGNUM На рассмотрение Верховной рады Украины внесли законопроект относительно осуждения и запрета идеологии русского мира, сообщает 18 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию аппарата украинского парламента.

Согласно источнику, авторами инициативы являются депутаты от партии «Слуга народа» Олег Дунда и Александр Аликсийчук.

В настоящий момент законопроект направлен на рассмотрение комитета по правовой политике.

Согласно пояснительной записке, задачей законопроекта является запрет на Украине «пропаганды идеологии русского мира». Депутаты Рады отмечают, что на протяжении нескольких веков идеология русского мира является идеологическим сопровождением «политики России по «собиранию земель», покорению народов, утверждению имперских амбиций, а также попыткой возродить СССР».

Когда инициатива может быть рассмотрена в парламенте Украины, в настоящий момент неизвестно.