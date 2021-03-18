Челябинск, , 20:12 — REGNUM В Челябинской области количество безработных снизилось уже более чем в два раза по сравнению с пиковыми показателями 2020 года. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

Чиновник отметил, что в 2020 году число таких граждан достигало почти 93 тыс. Но уже на 10 марта 2021-го их количество составило 45 700 человек.

К 1 октября власти надеются вернуться к доковидному уровню безработицы. Как сообщало ИА REGNUM, резкий подъём уровня безработицы начался в марте — апреле 2020 года.