Рим, , 20:09 — REGNUM Ситуация с количеством свободных мест в палатах и отделениях интенсивной терапии в Италии быстро ухудшается, сказано в отчете экспертной группы Gimbe, опубликованном в четверг, 18 марта.

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За неделю с 10 по 16 марта среднее число новых заражений увеличилось на 8,3%, госпитализаций с симптомами вируса — на 16,5%, пациентов в палатах интенсивной терапии — на 18,1%, сказано также в отчете.

По данным на 18 марта, в Италии умерли 103 855 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 423 (днем ранее — на 431). Число подтвержденных носителей выросло на 24 935 (днем ранее — на 23 059). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 306 711 — 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 547 510 человек — на 8502 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 2 225 652 человека (за день этот показатель вырос на 76 310), что составляет 3,70% населения Италии.