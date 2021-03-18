Белград, , 20:06 — REGNUM Лидер сербского движения «Освобождение» Младжан Джорджевич 17 марта в Призрене в очередной раз обвинил президента Сербии Александра Вучича в предательстве национальных интересов. Он обратился к Вучичу со словами о том, что настанет момент, когда глава страны «ответит за предательство интересов сербов и Сербии в Косово и Метохии».

«От имени сербского народа заявляю, что никто не имеет продавать, торговать или признавать независимость Косово», — цитирует слова Джорджевича портал Nova.S.

Джорджевич посетил Косово и Метохию в годовщину погрома сербов, который албанские сепаратисты устроили 17 марта 2004 года. Он напомнил, что в тот день «албанские террористы бесновались, международные миссии молчали, а предатели в Белграде и Нише помогли террористам осуществить свои цели тем, что в ответ поджигали мечети». По мнению Джорджевича, это событие показало «слабость Сербии, двуличность международного сообщества и невероятную силу косовских сербов».

Ранее Джорджевич заявил, что располагает информацией о том, что президент Вучич отправлял в Приштину копии материалов сербских спецслужб о преступлениях Хашима Тачи и «Армии освобождения Косово», которые запрашивал международный суд по преступлениям АОК в Гааге. Таким образом, утверждает политик, Вучич помогал адвокатам Тачи готовиться к защите и уничтожать доказательства.