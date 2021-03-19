Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Число заявок на пособие по безработице в США увеличилось до 770 тыс. на прошлой неделе. Данные отражают тот факт, что в стране продолжается сокращение. Об этом 18 марта пишет Associated Press.

Число американцев, нуждающихся в пособии по безработице, выросло на 60 тыс. На прошлой неделе было зарегистрировано 712 тыс. заявок. Об этом сообщили в управлении Конгресса США по бюджету.

Напомним, что спустя год после начала пандемии, американские рабочие продолжают испытывать на себе последствия кризиса. До того, как коронавирус широко распространился в США, еженедельные запросы на пособие по безработице никогда не превышали 700 тыс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в комитете Конгресса по бюджету США заявили, что уровень трудоустройства не вернется в норму до 2024 года.