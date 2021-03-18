Екатеринбург, , 20:03 — REGNUM И.о. главы дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) Ленинского района Екатеринбурга Антона Дедкова вызвали в прокуратуру, сообщил журналистам один из сотрудников управления.

Ранее на Дедкова и руководство ДЭУ в целом жаловались рабочие. По словам одного из них, и.о. директора уже вызвали в прокуратуру, передаёт интернет-газета Znak.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области cообщили изданию, что надзорное ведомство начало проверку по факту жалоб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальника отдела благоустройства администрации Кировского района Екатеринбурга Илью Лободу отправили под домашний арест.

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