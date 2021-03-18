Мурманск, , 19:53 — REGNUM Мурманские следователи нашли в квартире 38-летнего мужчины останки его матери. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

По данным ведомства, 15 марта в полицию обратился мужчина. Он заявил о исчезновении своей 61-летней матери, с которой проживал в одной квартире.

«Следователями было принято решение о возбуждении уголовного дела по факту убийства, связанного с безвестным исчезновением женщины, и незамедлительном осмотре жилища женщины и ее сына. В ходе осмотра одной из комнат в диване обнаружены и изъяты 6 полиэтиленовых пакетов, в которых находились отчлененные части тела, за исключением головы и кистей», — сообщили в ведомстве.

Под гнетом имеющихся доказательств мужчина рассказал следователю о том, что голову и кисти он спрятал в лесном массиве возле гаражного кооператива на улице Планерная. За совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 23-летний житель Приангарья убил свою мать за то, что она делала замечания, что он нигде не работает и праздно проводит время.