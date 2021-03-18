Москва, 18 марта 2021, 19:52 — REGNUM Крым — особенное место России, сакральное место, заявил 18 марта президент РФ Владимир Путин, выступая в «Лужниках».

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Выступая на стадионе, глава государства рассказал, почему Крым так важен для России. Он напомнил, что в Херсонесе принял православие князь Владимир.

«Это значит, что именно здесь находится сакральное место формирования нашего духовного единства, которое легло в основу формирования русской нации и единого централизованного российского государства».
Владимир Путин

Глава государства добавил, что во время Великой Отечественной войны каждая пядь крымской земли была полита кровью советских солдат.

«Конечно, это святая земля для нас, для России».
Владимир Путин

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