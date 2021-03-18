Москва, , 19:52 — REGNUM Крым — особенное место России, сакральное место, заявил 18 марта президент РФ Владимир Путин, выступая в «Лужниках».

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Выступая на стадионе, глава государства рассказал, почему Крым так важен для России. Он напомнил, что в Херсонесе принял православие князь Владимир.

Владимир Путин «Это значит, что именно здесь находится сакральное место формирования нашего духовного единства, которое легло в основу формирования русской нации и единого централизованного российского государства».

Глава государства добавил, что во время Великой Отечественной войны каждая пядь крымской земли была полита кровью советских солдат.

Владимир Путин «Конечно, это святая земля для нас, для России».

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