Москва, 18 марта 2021, 19:52 — REGNUM Крым — особенное место России, сакральное место, заявил 18 марта президент РФ Владимир Путин, выступая в «Лужниках».
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Выступая на стадионе, глава государства рассказал, почему Крым так важен для России. Он напомнил, что в Херсонесе принял православие князь Владимир.
Глава государства добавил, что во время Великой Отечественной войны каждая пядь крымской земли была полита кровью советских солдат.
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