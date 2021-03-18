Нея, Костромская область, , 20:05 — REGNUM В Костромской области появится первый муниципальный округ — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Решение об объединении восьми муниципальных образований Нейского района и города Неи 18 марта утвердили депутаты Костромской областной думы.

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В районе будет ликвидирована двухуровневая система власти (поселение и район), появившаяся в ходе реформы местного самоуправления в 2000-х годах. Тогда предполагалось, что благодаря этому власть станет ближе к людям. По факту поселения так во многих регионах страны так и не стали самостоятельными единицами власти, в первую очередь, из-за отсутствия денег.

По словам действующего главы Нейского района Андрея Разумовского, ликвидация поселений не приведёт к существенному сокращению чиновников. Они перейдут из администраций поселений в администрацию округа. Сокращены будут всего две ставки. Зато значительно уменьшится число депутатов. Их количество сократится с 70 до 15 человек. На их выборах местный бюджет сможет экономить до 5 миллионов рублей в год.

Выборы депутатов Нейского муниципального округа состоятся в сентябре 2021 года. Процесс по преобразованию района в округ муниципалитет должен завершить до 1 января 2022 года.

Как ранее в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отмечала заместитель председателя комитета Костромской областной думы по госустройству и местному самоуправлению Елена Шахова, решение нейских депутатов может свидетельствовать о начале глобальной муниципальной реформы в регионе. В результате неё жители четырёх районов региона — Антроповского, Межевского, Парфеньевского и Судиславского могут лишиться права избирать глав.

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