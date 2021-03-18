Болонья, Италия, , 19:50 — REGNUM Врачи и санитары, не привитые от коронавируса, не должны работать в больницах, заявил в четверг, 18 марта, губернатор итальянской провинции Эмилия-Романья (Болонья) Стефано Боначчини.

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Губернатор напомнил, что еще четыре года назад Эмилия-Романья первой и единственной среди всех регионов Италии перешла на систему 100% обязательной вакцинации в детских садах.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

При этом прививочная кампания в январе-марте 2021 года идет с существенным отставанием от плана, основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca. В начале марта 2021 года несколько граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. Эту вакцину в Италии временно не используют. По инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 18 марта, в Италии умерли 103 855 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 423 (днем ранее — на 431). Число подтвержденных носителей выросло на 24 935 (днем ранее — на 23 059). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 306 711 — 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 547 510 человек — на 8502 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 2 225 652 человека (за день этот показатель вырос на 76 310), что составляет 3,70% населения Италии.