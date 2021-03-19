Вашингтон, , 07:52 — REGNUM Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) разрабатывают «умный электронный сертификат» для регистрации лиц, получивших прививку от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 18 марта сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

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Клюге уточнил, что сертификат не будет являться вакцинационным паспортом.

«Это нечто отличающееся от паспортов. Мы не считаем, что вакцинация должна быть необходима для путешествий. Право выбора должно оставаться за человеком», — заявил директор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор исследовательского центра имени Николая Гамалеи Александр Гинцбург высказался в пользу введения ковид-паспортов. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил 29 декабря, что уже в январе 2021 года российские граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса, смогут получать такой паспорт на портале госуслуг.