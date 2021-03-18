Москва, 18 марта 2021, 19:46 — REGNUM Эксперты Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) считают необходимым провести масштабные тестирования единой информационной системы электронных путевок до принятия проекта закона Государственной Думой РФ. Демонстрационный показ работы ГИС ЕИС ЭП сегодня состоялся для участников выездного заседания рабочей группы при Комитете Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Мероприятие прошло в офисе АО «Национальные туристические технологии». Участниками встречи стали представители Комитета Госдумы, Совета Федерации, Аппарата Правительства РФ, Федерального агентства по туризму, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также других органов власти, общественных организаций и туроператоров.
Представители Госдумы и Совета Федерации поддержали запуск электронной путевки как необходимости цифровизации и прозрачности туристской отрасли, однако все участники встречи обратили внимание на необходимость проведения опытных испытаний и тестирования для принятия окончательного решения.