Москва, , 19:46 — REGNUM Эксперты Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) считают необходимым провести масштабные тестирования единой информационной системы электронных путевок до принятия проекта закона Государственной Думой РФ. Демонстрационный показ работы ГИС ЕИС ЭП сегодня состоялся для участников выездного заседания рабочей группы при Комитете Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Мероприятие прошло в офисе АО «Национальные туристические технологии». Участниками встречи стали представители Комитета Госдумы, Совета Федерации, Аппарата Правительства РФ, Федерального агентства по туризму, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также других органов власти, общественных организаций и туроператоров.

Представители Госдумы и Совета Федерации поддержали запуск электронной путевки как необходимости цифровизации и прозрачности туристской отрасли, однако все участники встречи обратили внимание на необходимость проведения опытных испытаний и тестирования для принятия окончательного решения.

«На сегодняшний момент многие туроператоры переживают, что это фактически не новая электронная путевка, а агентский договор. Также к нам обращаются представители туротрасли, которые считают, что с введением системы могут возникнуть определенные сложности в процессе эксплуатации ГИС, возникают вопросы с сохранностью персональных данных и интеграцией в действующее законодательство, которое принято в последнее время. База данных ГИС устарела. Для снятия данных вопросов необходимо проведение масштабного тестирования с привлечением бизнеса и некоммерческих организаций. Также важно обратить внимание на ценообразование для туриста. Необходимо проконтролировать, чтобы с введением новой системы стоимость продукта не подорожала для конечного потребителя», — отметил вице-президент, исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.