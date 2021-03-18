Рим, 18 марта, 2021, 19:43 — ИА Регнум. 40% школьников Италии отмечают ухудшение качества собственного обучения, 65% устают заниматься онлайн, таковы итоги исследования экспертной группы Parole O Stili и Института Тоньоло, опубликованные в четверг, 18 марта.

Генриетта Браун. Пишущая девочка

Исследование проводилось среди старшеклассников (в возрасте от 14 до 20 лет) и их преподавателей.

Практически все опрошенные (96%) заявили, что общаются онлайн с одноклассниками параллельно с занятиями, 89% в это же время читают соцсети, 88% — едят, 39% — готовят еду.

Учебный год в школах и вузах Италии в большинстве регионов начался 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов. В начале ноября «масочный режим» в школах стал тотальным, маски нельзя снимать никому и ни в каком помещении. В части регионов всех школьников, кроме младшеклассников, перевели на дистанционное обучение.