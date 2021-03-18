Москва, , 19:40 — REGNUM Совершенно «из ряда вон выходящими», дерзкими, бездоказательными и голословными назвал высказывания президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина сенатор, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

«Понятно, что это нарушение любых принципов этики межгосударственного общения, это очевидно. Но не менее важно не то, что сказал Джо Байден, а почему он это сказал. Почему сейчас идет такая атака на президента России? Конечно, это стопроцентная атака на всю страну, на Россию. Это бессильная злоба за все, что сделано под руководством Владимира Путина по усилению нашей страны — это и укрепление обороноспособности, это независимая и эффективная внешняя политика. Это великолепное прохождение пандемии коронавируса по сравнению с западными странами, и, в частности, с США. Это укрепление национальной экономики по ряду направлений. Это вакцины, с которыми пока никто не может конкурировать, и наша открытость в этой области, которая вызывает уважение в мире. Россия сейчас несомненный лидер в борьбе с пандемией. Мы за широкое сотрудничество в это сфере, но мы несомненный лидер. И соответствующие шаги по борьбе с пандемией и вакцины разрабатывались в первую очередь по поручению президента», — рассказал российский политик в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«И, конечно, выпад Джо Байдена — это определенная реакция, приуроченная к годовщине воссоединения Крыма с Россией. Наша позиция о том, что это навсегда тверда, и это крах каких бы то ни было попыток заполучить Крым вместе с миллионами его жителей обратно. И результат будет прямо противоположный той цели, которая преследуется западными странами. Будет дополнительный рост уважения к Владимиру Путину со стороны россиян, и сплочение вокруг президента. И абсолютное спокойствие, абсолютная уверенность Владимира Путина в том, что все, что делается во имя укрепление страны, востребовано в первую очередь россиянами. И это работа на перспективу России. А эскапады Байдена останутся на совести Байдена. Они показывают слабость его политики и чисто человеческую слабость», — завершил свой комментарий Константин Долгов.

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