Мурманск, , 19:35 — REGNUM В Мурманской области прививку от COVID-19 сделали уже 28 702 человека, более 18 тысяч уже завершили вакцинацию. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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В 20 муниципалитетах работают 26 прививочных бригад. Они реализовали практически всю поступившую вакцину в регион — 31 212 доз.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области наблюдается нехватка вакцины от COVID-19, запись на прививку через «Госуслуги» в ближайшее время будет недоступна.